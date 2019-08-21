HABER

Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Antalya’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan iki genç, falezlerden bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, falezlerin 15 metre aşağısındaki kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla bölgeye inen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Emine K. (52) isimli kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Vücudunda kırıklar tespit edilen Emine K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Maganda kurşunun hedefi olan genç yaralandıMaganda kurşunun hedefi olan genç yaralandı
Camiye yıldırım düştüCamiye yıldırım düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.