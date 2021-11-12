HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı: Önemli olan can kurtarmaktı

Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı: Önemli olan can kurtarmaktı

12.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan kadın, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarıldı. Kadının yanına inen bir temizlik işçisi ise, kıyafetlerini çıkartıp üşümemesi için verdiği yaralı kadını kendi canını hiçe sayıp kurtarma çalışmalarına baştan sona katıldı. Temizlik işçisi Sabri Altınışık, ''Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Önemli olan bir canı kurtarmaktı” dedi.

Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı: Önemli olan can kurtarmaktı

Olay, Antalya Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklardan yardım isteyen bir kadının sesini duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Bu sırada parkta görev yapan Muratpaşa Belediyesi temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), 25 metre yüksekliğindeki sarp ve kayalık bölgede bulunan kadını görüp yanına indi. Üşüdüğünü söyleyen kadına üzerinden çıkardığı montunu veren Altınışık, ekiplerin kurtarma çalışmalarını beklemeye başladı.

BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

İsminin Nilüfer Işık olduğu öğrenilen kadının başından bir an olsun ayrılmayan Altınışık, bölgeye gelen itfaiye ve polis ekiplerine falezlerden nereden inecekleri konusunda da yardımcı oldu. Falezlere ip yardımıyla inen itfaiye erleri, kadını sedyeye almak için çalışmaya başladı. Yaralı kadın, itfaiye ve Altınışık’ın yardımıyla önce sedyeye alındı, ardından ipe bağlandı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu sedyedeki kadın, vatandaşların ipi çekmesiyle bölgeden alındı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

Screenshot_3

''ÜŞÜMESİN DİYE MONTUMU VERDİM''

Temizlik yaparken yaralı kadın olduğunu fark ettiğini ve hemen aşağıya indiğini belirten Altınışık, “Üşümesin diye montumu verdim. İtfaiyeciler gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Ama kırıkları olabileceğini düşündüğüm için taşımadım. Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmaktı” dedi.

Screenshot_4

Kurtarma çalışmalarını izleyen Serhat Ürek, temizlik işçisi Altınışık'ın büyük bir fedakarlık yaptığına dikkat çekerek, “Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi temizlik işçisi yaptı. Büyük bir fedakarlık yaptı. Allah razı olsun” diye konuştu.

Screenshot_5

Screenshot_7

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Eşini sokak ortasında katletmişti! Cinayeti adım adım planlamışEşini sokak ortasında katletmişti! Cinayeti adım adım planlamış
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.