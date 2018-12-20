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Falezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan A.K., çıktığı falezlerde intihar girişiminde bulundu.

Falezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dedi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan A.K., çıktığı falezlerde intihar girişiminde bulundu. A.K., bu sırada çalan cep telefonunu açıp, arayan kişiye "Şu an intihar ediyorum" dedi.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. A.K., akşam saatlerinde geldiği parkta bir süre alkol aldı. Bir süre sonrs tel örgülerin üzerinden atlayarak, parkın falezler kısmına ilerleyen A.K., 30 metrelik falezlerin uç kısmına oturdu. A.K.'yi gören çevredekiler, polise haber verdi. A.K.'nin atlama ihtimaline karşı olay yerinde sağlık ekipleri, denizde de deniz polisi hazır bekletildi.
6 SENE ÖNCE DE AYNI YERE ÇIKMIŞ
Olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ile tel örgüler arkasından konuşmaya çalıştı. Tel örgülerin üzerinden atlayan polisler, A.K.'nin yanına gitti. Polisin geldiğini gören A.K., "Yaklaşmayın, atlarım" diyerek, tepki gösterdi. A.K., daha sonra polislere "Eşimle aramız kötü, bana çocuklarımı göstermiyor. Ben bunları hak edecek ne yaptım? 6 yıl önce de buraya intihar etmek için çıktım ama vazgeçtim" dedi.
'İNTİHAR EDİYORUM' DEYİP TELEFONU KAPADI
Bu sırada cep telefonundan annesiyle konuşan A.K., ağlamaya başladı. Polislerle de konuşmaya devam eden A.K., kendisini arayan başka kişiye ise "Şu an intihar ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Olay yerine gelen babasıyla bir süre konuşan A.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçirildi. Bulunduğu yerden polis ekiplerince indirilen A.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Falezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dediFalezlere çıktı; telefonu çalınca açıp, 'intihar ediyorum' dedi

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