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Falken, kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Falken, kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup’un yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken, Alman otomobil dergisi AUTO BILD tarafından yapılan test sonuçlarında "iyi" not aldı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup’un yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken, Alman otomobil dergisi AUTO BILD tarafından yapılan test sonuçlarında EUROWINTER HS01'in güçlü yönlerini vurguladı.

245/45 R18 ebadında kış lastiklerini, BMW 5 serisi test aracı kullanarak teste tabi tutan derginin bağımsız test uzmanları, Falken EUROWINTER HS01'in “Tüm hava koşullarında dengeli sürüş karakterine sahip olan kış lastiği, karda ve ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi ve konforlu sürüş karakteri sunduğunu” rapor etti.

Falken EUROWINTER HS01'in testlerde öne çıkan özelliği güvenlik oldu. Kuru zemin koşullarında 100 km/s hızda iken ani fren durma mesafesi 41,8 metre olarak gerçekleşti. EUROWINTER HS01, karlı zeminde 50 km/s hızda, 26,6 metrelik karlı zemin fren mesafesi sağladı.

Kuru zemin kullanımında, EUROWINTER HS01’in merkez tam hızı 84,4 km/s olarak ölçüldü. Test sürücüleri, güvenli sürüş karakteri olarak iyi yol tutuşu ve "balık kuyruğu" savurma tehlikesi olmayan stabil bir arka dingil performansı aradılar. Falken EUROWINTER HS01, karlı zeminde kullanımda ortalama 66,2 km/s hızda Falken genel bir “iyi” işareti kazanmak için gerekli 15 önemli noktadan 10 puan aldı ve testler genelini “iyi” notu ile tamamladı.

Pazara ilk kez 2016 yılında tanıtılan Falken EUROWINTER HS01’in tanıtımı Essen Motor Show'da yapılmıştı. Falken’in bu uzman kış lastiği, o zamandan bu yana tasarımı ve yapımındaki en son teknoloji sayesinde, Avrupa'nın en zorlu kış koşullarında en üst sırada yer alıyor.

Falken EUROWINTER HS01 lastiklere, bu sezon itibarıyla en popüler 99 ebatta erişilebiliyor. Ayrıca lastiğin SUV modeli olan, EUROWINTER HS01 SUV, kış mevsimi için 39 ebatlık genişletilmiş bir portföy sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AKO Grup Falken

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