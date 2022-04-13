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Falkland Savaşı: "İngiltere adalarımızı gasp etti"

13.04.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin ile İngiltere arasındaki Falkland Savaşı'nın üzerinden 40 yıl geçti. Arjantin'in yenilgisiyle sonuçlanan iki aylık savaşın ardından Arjantin, adalardaki hak iddiasından vazgeçmedi. BBC Mundo servisinden Daniel Pardo, işgalin yıl dönümünde Arjantin'de savaş gazileri, gençler, tarihçiler ve Davlet Başkanı Alberto Fernandes ile konuştu. Adaların hala İngiltere kontrolünde olmasıyla ilgili görüşlerini dinledi.

Falkland Savaşı: "İngiltere adalarımızı gasp etti"

https://www.youtube.com/watch?v=nJqycH-Nc8M

Arjantin ile İngiltere arasındaki Falkland Savaşı'nın üzerinden 40 yıl geçti.

Arjantin'in yenilgisiyle sonuçlanan savaşın ardından bu ülke, adalardaki hak iddiasından vazgeçmedi.

BBC Mundo servisinden Daniel Pardo, işgalin yıl dönümünde Arjantin'de savaş gazileri, gençler, tarihçiler ve Davlet Başkanı Alberto Fernandes ile konuştu. Arjantinlilerin Malvinas dediği adaların hala İngiltere kontrolünde olmasıyla ilgili görüşlerini dinledi.

Ülkedeki kamuoyu yoklamaları halkın yüzde 80'inin Falkland Adaları'nın Arjantin'e verilmesi gerektiğini söylüyor.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandes ise zamanın kendilerini haklı çıkaracağını savunurken, "En tuhafı İngilizlerin bu adalarla hiçbir alakaları yok. Oysa bizim bağlantımız çok açık. Adaların egemenliğini kazanana dek diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" diyor.

Fernandes, adaların okyanusun altından Arjantin'e bağlı olduğunu söylüyor. Bu bağlantıya rağmen adalarda yaşayanlar İngiltere'ye karşı güçlü bir bağlılık hissediyor.

2013'te yapılan bir referandumda burada yaşayanların yüzde 99'u mevcut statünün korunması yönünde oy kullandı.

Falkland Savaşı, Arjantin askerlerinin 2 Nisan 1982'de adayı işgaliyle başlamıştı. Yaklaşık iki ay sürdü, Arjantin'den 640, İngiltere'den 255 kişi hayatını kaybetti.

Ada hala İngiltere kontrolünde...

Arjantin, adayı 1767 yılında İspanyollar'dan devraldıklarını, 1833'te ise İngiltere'nin adayı zorla ele geçirdiğini iddia ediyor.

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Arjantin
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