Fallout 4'ün Dogmeat'i olarak biliniyordu! Köpek River öldü

River, 2015'te piyasaya sürülen Fallout 4 oyunundaki Dogmeat'in temelini oluşturuyordu. Dogmeat, Fallout 4 boyunca oyuncuya eşlik etti, oyun boyu bir arkadaş görev yaptı. Ancak kötü haberi, River'ın sahibi olan geliştirici Joel Burgers verdi.

Joel Burgers, Twitter hesabı üzerinden "Çoğunuzun Fallout 4'ün Dogmeat'i olarak tanıdığı River'a bugün veda ettim" ifadelerini kullanarak River'ın öldüğünü açıkladı.

I said goodbye today to River, who most of you know as Fallout 4’s Dogmeat.



Heartbroken doesn't cover it, but I won’t eulogize her here. For twitter, I thought it'd be appropriate to look back at her impact on that game.



(plus, writing about game dev hurts less than grieving) pic.twitter.com/ayN1Vd6oqQ