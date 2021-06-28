Fallout 4'ün Dogmeat'i olarak biliniyordu! Köpek River öldü

River, 2015'te piyasaya sürülen Fallout 4 oyunundaki Dogmeat'in temelini oluşturuyordu. Dogmeat, Fallout 4 boyunca oyuncuya eşlik etti, oyun boyu bir arkadaş görev yaptı. Ancak kötü haberi, River'ın sahibi olan geliştirici Joel Burgers verdi.

DOGMEAT'İN İLHAM KAYNAĞI RIVER'A VEDA

Joel Burgers, Twitter hesabı üzerinden "Çoğunuzun Fallout 4'ün Dogmeat'i olarak tanıdığı River'a bugün veda ettim" ifadelerini kullanarak River'ın öldüğünü açıkladı.

I said goodbye today to River, who most of you know as Fallout 4’s Dogmeat.



Heartbroken doesn't cover it, but I won’t eulogize her here. For twitter, I thought it'd be appropriate to look back at her impact on that game.



(plus, writing about game dev hurts less than grieving) pic.twitter.com/ayN1Vd6oqQ — Joel Burgess (@JoelBurgess) June 27, 2021

River geliştirici ekip ile sayısız toplantıya katıldı. Böylece River'ın görünüşü, hareketleri ama en önemlisi kişiliği oyundaki Dogmeat'e yansıdı. Hatta Dogmeat'in sesleri için de River'ın sesleri kullanıldı.

Örneğin, Dogmeat'in size büyük nesneleri, hatta istemediğiniz nesneleri getirme eğilimi de River'a dayanıyordu.

Burgess ve ekibin Dogmeat ile amacı oyuncular için güvenebilecekleri bir arkadaş yaratmaktı. Ekip bunu başarmış gibi görünüyor.

Fakat River gerçek hayatta göçüp gitse de, Dogmeat olarak oyunda yaşamaya devam edecek.

