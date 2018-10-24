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Fallout 76 B.E.T.A. süreci başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

Popüler oyun Fallout 76'nın her bölge için toplamda 4'er saat sürecek olan beta süreci başlıyor. İşte detaylar!

Fallout 76 B.E.T.A. süreci başlıyor!

Popüler oyun Fallout 76'nın her bölge için toplamda 4'er saat sürecek olan beta süreci yarın Xbox One için başlıyor. Oyunun dört saatlik beta süreçleri oyuncuların dünyanın neresinde ikamet ettiklerine göre değişiyor.

Oyunun Xbox One beta süreci, Birleşik Devletler Pasifik saatine göre 23 Ekim’de 16:00-20:00 saatleri arasında, Birleşik Devletler Doğu saatine göre 23 Ekim’de 19:00-23:00 arasında, Birleşik Krallık saatine göre 24 Ekim’de 00:00-04:00 arasında ve son olarak Avustralya saatine göre yine 24 Ekim’de 10:00-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Fallout’un resmi Twitter hesabına göre Xbox oyuncuları için ön yüklemeler yayınlanmış durumda.

Fallout 76 B.E.T.A. süreci başlıyor!

Aynı şekilde bu beta süreci gerçekleşecek olan birkaç konsol testinin yalnızca ilki olacak.

Peki PlayStation 4 kullanıcıları ne zaman beta testine katılabilecek? Geçtiğimiz haftalar yayıncı Bethesda Softworks, Fallout 76 beta testinin 30 Ekim'de PlayStation 4 ve PC'de başlayacağını resmi blog sayfası üzerinden takipçilerine duyurdu. Buna ek betaya sadece oyunu dijital ve kutulu olarak ön sipariş veren kullanıcılar ulaşabilecek.

Fallout 76, 14 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Fallout 76 B.E.T.A. teknoloji

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