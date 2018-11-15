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Fallout 76 Bekleyenleriyle Buluştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bethesda‘nın kıyamet sonrası dünyada hayatta kalma temalı oyunumuz Fallout 76, aksiyon ve rol yapma öğeleriyle de dikkat çekiyor ancak bu sefer online tarafa odaklanmamız gerekiyor.

Fallout 76 Bekleyenleriyle Buluştu

Fallout 76’ya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı önemli detaylar da var. İlk Fallout oyunu çıkalı 21 yıl oldu ve 1997’den bugüne kadar türlü türlü hikayelere daldık. Bazıları bizi derinden etkilerken, bazılarında hayal kırıklığına uğradık ancak özünde her şey tam istediğimiz gibiydi. 2003’ten itibaren Bethesda, Fallout’ta direksiyonun başına geçti ve doğal olarak birtakım değişikliklerle karşı karşıya kaldık.

Hikayemiz bizi Batı Virginia‘ya 2102 yılına götürüyor. Bombaların düşmesinden 25 yıl sonra Vault sakinleri Amerika topraklarına giriyorlar. Oyunda offline mod mevcut değil. Bu da tüm oyunun tamamen online modda ilerlediği anlamına geliyor. İstersek yalnız veya bir grupla co-op olarak oynayabiliyoruz. Ancak oyunun özünde bir hikaye gidişatı yok. Doğal olarak birçok Fallout takipçisi üzülmüş durumda. Rol yapma türüne odaklanan oyunun yapı taşında sıkıntı yaratacağı düşünülen diğer bir konu ise birçok görevle süslü Fallout 76’da NPC (Non-player Character: Oyuncu olmayan karakter) de yer almıyor.

Oyundaki hayatta kalma mantığı taş, makas, kağıt kafasında ilerliyor. Kendi üssümüzü kuruyor, malzemeler topluyor ve canavarlara karşı mücadele veriyoruz. Softcore etiketi adil detaylardan çünkü oluşturduğumuz ekipmanı ve silahları asla kaybetmezsiniz, aynı durum genel karakter ilerlemesi için de geçerlidir. Bu noktada Fallout 76, riskli adımlarla ilerliyor.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5 6600K 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Saklama alanı: 60 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB
Bellek: 8 GB RAM
Saklama alanı: 60 GB

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Anahtar Kelimeler:
Fallout 76 teknoloji

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