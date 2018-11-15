Fallout 76 Bekleyenleriyle Buluştu

Fallout 76’ya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı önemli detaylar da var. İlk Fallout oyunu çıkalı 21 yıl oldu ve 1997’den bugüne kadar türlü türlü hikayelere daldık. Bazıları bizi derinden etkilerken, bazılarında hayal kırıklığına uğradık ancak özünde her şey tam istediğimiz gibiydi. 2003’ten itibaren Bethesda, Fallout’ta direksiyonun başına geçti ve doğal olarak birtakım değişikliklerle karşı karşıya kaldık.

Hikayemiz bizi Batı Virginia‘ya 2102 yılına götürüyor. Bombaların düşmesinden 25 yıl sonra Vault sakinleri Amerika topraklarına giriyorlar. Oyunda offline mod mevcut değil. Bu da tüm oyunun tamamen online modda ilerlediği anlamına geliyor. İstersek yalnız veya bir grupla co-op olarak oynayabiliyoruz. Ancak oyunun özünde bir hikaye gidişatı yok. Doğal olarak birçok Fallout takipçisi üzülmüş durumda. Rol yapma türüne odaklanan oyunun yapı taşında sıkıntı yaratacağı düşünülen diğer bir konu ise birçok görevle süslü Fallout 76’da NPC (Non-player Character: Oyuncu olmayan karakter) de yer almıyor.