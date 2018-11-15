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Fallout 76 İlk Gün Yaması Tam 54GB

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Fallout 76 beta sorunun ardından oyunun tam versiyonu için ilk gün yaması sonunda kendisini gösterdi. Ancak sorun şu ki oyunun ilk gün yaması tam 54 GB boyutunda.

Fallout 76 İlk Gün Yaması Tam 54GB

Bethesda, Fallout 76’yı rol yapma konusundan sıyırıp açık dünya elementlerine sahip bir multiplayer oyununa çevirdi. Ancak sorun şu ki hala bir takım sorunlarla boğuşan firma, bu sefer de oyunun kendisinden daha büyük bir ilk gün yamasını yayınladı.

PlayStation Universe’ün verdiği rapora göre sabit diskinizde en az 96.6GB’lık yer ayırmanız gerekiyor. Aslında Fallout 76’nın harita büyüklüğü düşünüldüğünde bu yamanın zaten beklenmesi gerekiyordu.

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Yayınlanan yama oyundaki birçok teknik sıkıntıyı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Açlık ve susuzluk barındaki dengesizlik, online diğer insanları partimize alırken yaşanan sorunlar, birtakım ses sıkıntıları derken Bethesda, 54GB’ı oldukça kapsamlı kullanacak gibi duruyor.

Oyunun gelecekteki güncellemelerde diğer düzeltmeler, bazı oyuncuların betada yeterince büyük olmadığını hissettikleri taşıdığımız eşya boyutunu da içerecek. PC oyuncuları için bas-konuş seçeneği uygulanmasının yanı sıra, test aşamasında çok sayıda sıkıntı da tespit edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fallout 76 Bethesda

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