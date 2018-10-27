Fallout 76 sistem gereksinimleri belli oldu

RPG oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Fallout, yakında yeni oyunu ile PC ve konsollarımıza konuk olacak. Online ağırlıklı bir yapım olan Fallout 76 önümüzdeki Kasım ayında raflardaki yerini almış olacak.

Çıkış tarihinin yaklaşması nedeniyle Fallout 76 sistem gereksinimleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bethesda tarafından yapılan açıklamayla Fallout 76 sistem gereksinimleri kesinlik kazanmış oldu.

Dilerseniz Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 76 sistem gereksinimleri listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya eşdeğer

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya eşdeğer

Bellek: 8 GB RAM

Dahili Depolama: 60 GB boş disk alanı

Önerilen

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10

Processor: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB

Bellek: 8 GB RAM

Dahili Depolama: 60 GB boş disk alanı