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Fallout 76 sistem gereksinimleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2018 08:52 | Son Güncelleme

Bethesda tarafından geliştirilen Fallout serisinin yeni oyunu için PC’niz yeterince güçlü mü? Bu sorunun yanıtını Fallout 76 sistem gereksinimleri yazımızda bulabilirsiniz.

Fallout 76 sistem gereksinimleri belli oldu

RPG oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Fallout, yakında yeni oyunu ile PC ve konsollarımıza konuk olacak. Online ağırlıklı bir yapım olan Fallout 76 önümüzdeki Kasım ayında raflardaki yerini almış olacak.

Çıkış tarihinin yaklaşması nedeniyle Fallout 76 sistem gereksinimleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bethesda tarafından yapılan açıklamayla Fallout 76 sistem gereksinimleri kesinlik kazanmış oldu.

Dilerseniz Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 76 sistem gereksinimleri listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum
64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya eşdeğer
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya eşdeğer
Bellek: 8 GB RAM
Dahili Depolama: 60 GB boş disk alanı

Önerilen
64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
Processor: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB
Bellek: 8 GB RAM
Dahili Depolama: 60 GB boş disk alanı

Oyun için yayınlanan sistem gereksinimlerinin günümüz oyunlarıyla aynı seviyede olduğunu söylemek mümkün. Sadece minimum ayarlar için istenilen 8GB’lık RAM’in biraz fazla olduğunu söylemek mümkün. Yine de RAM’i çıkardığımızda, ekran kartı, işlemci ve diğer unsurlar, 2018’de çıkacak bir oyun için ideal.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Fallout 76, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 14 Kasım’da yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bethesda Fallout

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