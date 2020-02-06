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Fallout 76 Wastelanders güncellemesi duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Fallout 76’nın çıkışından beri yapılan en büyük ücretsiz güncellemesi PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 7 Nisan 2020’de geliyor. Wastelanders 7 Nisan’da yayımlandığında Fallout 76 da ilk defa Steam’e gelecek.

Fallout 76 Wastelanders güncellemesi duyuruldu

Oyuncular yeni ana göreve girişirken, ittifaklar kurup birbirleriyle mücadele eden birliklerle olan itibarlarını yönetirken ve dağların ardındaki gizleri açığa çıkarırken tamamı seslendirilmiş olan NPC’ler Appalachia’ya yaşam veriyor.

FALLAOUT 76 WASTELANDERS İLE GELEN YENİLİKLER

Yeni Ana Görev ve Yenilenmiş Orijinal Ana Görev – Batı Virgina’nın sırlarını yepyeni ana hikâyeyi ve Vault 76’dan ayrıldığınız anda başlayan yenilenmiş orijinal ana görevle birlikte açığa çıkarın. Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza… Hem yeni hem de kıdemli oyuncular yeni görevlere çıkacak, yeni mekânlar keşfedecek ve uzun süredir beklenen yeni yüzlerle birlikte (ya da onlara karşı) savaşacaklar.

İnsan NPC’ler – Dünyalarını baştan kurmayı amaçlayan yeni komşularınızla arkadaş olun ya da onlara ihanet edin ve Appalachia’yı orada yaşayanların gözünden deneyimleyin.

Yeni Yaratıklar ve Teçhizatlar– Bölgeye giren, yeni mutasyona uğramış yaratıkları alt edin ve en üst seviye silahları ve zırhları kazanın.

Seçimler ve İtibar – Klasik diyalog ağaçları ile karşılaştığınız kişilerin kaderlerini değiştirin. Yepyeni itibar sistemiyle kararlarınız her bir loncayla olan ilişkinizi etkileyecek.

Halihazırdaki Fallout 76 oyuncuları Wastelanders çıktığında herhangi bir ek içerik satın almak zorunda kalmayacaklardır. Bu güncelleme Fallout 76’ya sahip olanlar için tamamen ücretsizdir. Appalachia değişti ve yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor.

Fallout 76 Wastelanders tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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