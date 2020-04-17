Fallout 76 Wastelanders yayınlandı

PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine sunulan bu güncelleme oldukça geniş kapsamlı olduğu için bir hayli yüksek indirme boyutuna sahip. Güncellemenin PlayStation 4 ve Xbox One için indirme boyutu 70 GB civarında ve PC için ise; Bethesda.net‘te yaklaşık 54 GB ve Steam‘de yaklaşık 68 GB civarında. Bu güncelleme ile birlikte oyunun Steam’e de geldiğini belirtelim.

PC’de Bethesda.net üzerinden Fallout 76’yı zaten oynuyorsanız, Steam’den oynamaya karar verirseniz, tüm ilerlemeleriniz, Atom Mağazası öğeleriniz ve arkadaşlarınız sizi bekliyor olacak.

Atom bakiyeleri ve Fallout 1. üyelikleri devam etmeyecek, ancak Atom kullanarak

satın aldığınız eşyalar olacaktır.

28 Nisan’a kadar Steam’de oyunu satın alırsanız; Fallout Klasik Koleksiyonu’nun kilidini açacaksınız. Bu pakette Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Taktiklerini yer alıyor.

Oyuncular, Batı Virginia dağlarında saklanan sırları bulmak için düzenbaz akıncılarla güçlerini birleştirecek veya iyimser göçmenlerle ittifak kuracaklar. Bölgeye geri dönüş yolunu bulan yalnızca insanlar değil- yeni silahları ve zırhları kuşanıp yeni yaratıklarla savaşın. Appalachia ve gizemleri açığa çıkarılmak için bekliyor ve bu hakimiyet yarışındaki yerlerini belirlemek sizin elinizde.

Müttefikler: Oyuncunun C.A.M.P’lerine canlılık getirecek ve katılmanız için günlük aktiviteler sunacak özel tip insan NPC’ler.

İtibar Sistemi: Önceki oyunlardan bildiğimiz itibar sistemi geri geliyor ve yaptığınız her seçimin bir ağırlığı olmasını sağlıyor. Oyuncular ne kadar bilgi sunar, düşman öldürür ve görev tamamlarsa o birlikle itibarları da o kadar artacak.