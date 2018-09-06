HABER

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

- İsrail polisi eşliğinde 142 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki 142 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, 142 fanatik Yahudinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini belirtti.

Bazı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın doğu bölgesinde bulunan Er-Rahme Kapısı yakınında Talmudik ayinler düzenlediğini aktaran Dibs, İsrail polisinin bu provakatif adımı engellemek için hiçbir şey yağmadığını kaydetti.

Buna benzer provokasyonların geçmişte de yaşandığına dikkati çeken Dibs, söz konusu olayların çok tehlikeli gelişmeler olduğunun altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
İBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacakİBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacak
Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlemBuca'da hayvanlara eziyete karşı önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.