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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, fanatik Yahudilerden 98'inin sabah, 29'unun da öğleden sonra İsrail polisi koruması altında Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi. Dibs, ayrıca 2 bin 523 yabancı turistin de Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

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