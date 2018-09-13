Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) – İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.
Dibs, fanatik Yahudilerden 98'inin sabah, 29'unun da öğleden sonra İsrail polisi koruması altında Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi. Dibs, ayrıca 2 bin 523 yabancı turistin de Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.
İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.
Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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