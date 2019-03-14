HABER

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Faris Dibs: "Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu"

KUDÜS (AA) – İsrail polisi korumasındaki 240 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu. Bunların 40'ı dini yüksek okul öğrencisi." ifadesini kullandı.

Yağışlı havaya rağmen fanatik Yahudilerin gruplar halinde baskınlarını sürdürdüğünü belirten Dibs, etrafta bulunan bazı Filistinlilerin tekbirlerle Yahudilere tepki gösterdiğini kaydetti.

Dibs ayrıca Mescid-i Aksa korumalarından Samir El-Kabbani adlı Filistinlinin de Harem-i Şerif'in El-Meclis (Nazır) Kapısı'nda İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.

İsrail rejiminin attığı adımlarla bir süredir gerginliğin tırmandığı Kudüs'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları da devam ediyor.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- Mescid-i Aksa dün açıldı

İsrail polisi tarafından salı günü öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa dün sabah yeniden açılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla dün öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri ise iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Harem-i Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

- Rahmet Kapısı'nın açılmasıyla gerilim tırmandı

İsrail polisinin 2003 yılında kapattığı Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs İslami Vakıflar Konseyi tarafından açılmasının ardından Harem-i Şerif ve çevresinde gerilim tırmandı.

İsrail Başsavcılığı da olay üzerine Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne Rahmet Kapısı'nı kapatması için bir hafta mühlet vermişti. Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesi de salı günü İsrail Başsavcılığı'nın Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin verdiği mühletin bir hafta daha uzatılmasına karar vermişti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başsavcılığı'nın kararını tanımayacaklarını belirterek, İsrail kanunlarının ya da mahkemelerinin Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir geçerliliğinin olamayacağını vurgulamıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Öğretmenliği bıraktı, baba mesleğini ele aldıÖğretmenliği bıraktı, baba mesleğini ele aldı
Hrant Dink davasında iki tahliye kararıHrant Dink davasında iki tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya inmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Beyaz kıtanın benzersiz dünyası

Beyaz kıtanın benzersiz dünyası

Son dakika! Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.