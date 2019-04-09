HABER

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

İsrail polisi eşliğindeki 133 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, 133 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini söyledi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler düzenlemeye kalkıştığına dikkati çeken Dibs, ayrıca 2 bin 635 yabancı turistin de Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.

Radikal Yahudi cemaatleri, mensuplarının İsrail'de bugün yapılan seçimlerde kazanması için Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada dua etme çağrıları yapmıştı.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin bu durumu sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı! Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!
Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyaretiVekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.