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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

İsrail polisi eşliğindeki 137 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 137 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.

Ramazan ayı münasebetiyle yüzlerce Müslüman'ın ibadet amacıyla Harem-i Şerif'te bulunduğuna dikkati çeken Dibs, fanatik Yahudilerin provokatif hareketler sergilediğini vurguladı.

Radikal Yahudi cemaatleri, İsrail'in 71'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskınları yoğunlaştırma çağrısı yapmıştı.

İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Filistin israil işgal altındaki Kudüs Mescid-i Aksa

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