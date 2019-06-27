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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

İsrail polisinin eşlik ettiği 194 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği 200'e yakın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 194 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdi.

Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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baskın Doğu Kudüs Filistin Mescid-i Aksa

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