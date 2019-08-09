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Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi" Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi" Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi

KUDÜS (AA) – Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa'da kılınacak Kurban Bayramı namazının bir saat ileriye alındığını duyurdu.

Şeyh Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbesinde, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlar ve yeni baskın tehditlerine dikkati çekerek, bayram namazının 06.30 yerine 07.30'da kılınacağını açıkladı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarından ve doğacak sonuçlardan İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Arap ve İslam dünyasına "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaları" çağrısında bulundu.

Şeyh Hüseyin ayrıca Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını yineledi.

- Baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

Öte yandan Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan ortak açıklamada, Filistin halkına "fanatik Yahudilerin olası baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaları" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bayram namazının Mescid-i Aksa'da kılınması için Kudüs'teki tüm camilerin kapalı olacağına işaret edilerek, İsrail'in fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen baskınlar aracılığıyla uygulamaya çalıştığı tüm planlarına karşı durulacağı vurgulandı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa Beav yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

Dün de 250'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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