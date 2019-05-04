HABER

Fani kasırgası can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Fani kasırgasının Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti - Kasırga nedeniyle Hindistan'ın Orissa bölgesinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

DAKKA (AA) - Hindistan'da dün sabah saatlerinde karaya ulaşan Fani kasırgasının Bangladeş'i de etkisi altına alması üzerine komşu ülkede ilk belirlemelere göre, 12 kişi yaşamını yitirdi.

"The Daily Star" gazetesinin haberinde, Fani kasırgasının Bangladeş'te neden olduğu tropikal fırtınada dünden bu yana 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Söz konusu ölümlerden çoğuna devrilen ağaçların, düşen yıldırımların ve yıkılan bir duvarın neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli rüzgarların gök gürültülü sağanağı da beraberinde getirdiği kaydedilirken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve internet bağlantılarının aksadığı aktarıldı.

Fırtına nedeniyle, en az 5 kişinin yaralandığı Chandpur bölgesinde 50'den fazla evin tamamen hasar gördüğünü belirten yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığı Noakhali bölgesinde de 200'den fazla evin hasara uğradığını ifade etti.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, dün 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını, kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğunu, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü duyurmuştu.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Orissa eyaleti Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, eyalette bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kasırganın, bugün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Köylü kadınların yufka ekmeği geleneği sürüyorKöylü kadınların yufka ekmeği geleneği sürüyor
Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşüAdanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Fani Kasırgası Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.