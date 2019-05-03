HABER

Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da günlerdir endişeyle beklenen Fani kasırgası karaya ulaştı.

Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

Hindustan Times'ın haberine göre, meteoroloji dairesi, kasırganın, Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 180 kilometre hızla karaya ulaştığını açıkladı.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, kasırgadan etkilenmesi öngörülen bölgelerden bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

Ülkede 9 bölgede 10 bin köy ve 52 ilçenin kasırgadan etkileneceği kaydedilen açıklamada, halka bugün evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

SEFERLER İPTAL, OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eyalette çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verildi.

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin, olası afetlere karşı yardım ve kurtarma operasyonları için gemi ve helikopterler tahsis ettiği aktarıldı.

Kasırganın hızının saatte 200 kilometreyi aşabileceği ifade ediliyor.

Dün saatte 200 kilometreyi aşan hızla ülkenin doğu sahiline doğru ilerleyen kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulmuş, bilhassa balıkçılar denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte Rusya'nın en güzeliMesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte Rusya'nın en güzeli
Peter Mayhew hayatını kaybettiPeter Mayhew hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fani Kasırgası Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kasırga bile fani
bu kasirga hindistani yok et
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nicolas Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

Nicolas Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

Her gece yatağına hayalet girdiğini söylüyordu! Bu görüntüleri izleyince şoke oldu

'Her gece yatağıma hayalet giriyor!' Bu görüntüler şoke etti

Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte Rusya'nın en güzeli

Doan Thi Huong tahliye edildi

Dünya bunu konuşuyor! Tahliye edildi

Venezuela’da son durum: Tansiyon düştü, sokaklar sakin

Venezuela’da son durum: Tansiyon düştü, sokaklar sakin

ABD İran yaptırımları: Muafiyetlerin kalkması petrol fiyatlarını ve Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.