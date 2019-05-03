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Fani kasırgası Hindistan’ı vurmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Hindistan’ı günlerdir vurması beklenen Fani Kasırgası karaya ulaştı.Hindistan’ı vurması beklenen Fani Kasırgası, Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 200 kilometre hızla karaya ulaştı.

Hindistan’ı günlerdir vurması beklenen Fani Kasırgası karaya ulaştı.
Hindistan’ı vurması beklenen Fani Kasırgası, Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 200 kilometre hızla karaya ulaştı. 1 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bölgede birçok kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Orissa eyaletinde tüm okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilirken çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi. Çok sayıda ağacın tahrip olduğu belirtilirken uyarılar da arttı.
Yetkililerce Hindistan halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri, kurtarma operasyonları kapsamında gemi ve helikopterler tahsis ettiğini açıkladı. Fani Kasırgası, son 30 yılda ülkenin doğu sahillerini vuran dördüncü kasırga olacak.
Öte yandan 2017’de Ockhi Kasırgası 200’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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