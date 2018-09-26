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Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yeni fragman!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Harry Potter serisi ile aynı evrende geçecek olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'ın yeni fragmanı yayınlandı.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yeni fragman!

Harry Potter serisi ile aynı evrende geçecek olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'ın yeni fragmanı yayınlandı. The Crimes of Grindelwald filminin yayınlanan yeni fragmanı bizlere oldukça etkileyici sahneler sunuyor.

Harry Potter hayranlarını büyücü dünyasına tekrar götürecek olan filmde ilk filmden de hatırladığımız Newt Scamander'ın macerası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki yeni karakterlerin de eşlik etmesiyle beraber. Serinin ilk film için en büyük sürprizi olan Johnny Depp'ten sonra devam halkasında ise Jude Law'ın ön plana çıkması bekleniyor.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yeni fragman!
video:

Ne de olsa Dumbledore'un gençliğini görmek eminiz birçok Harry Potter hayranını fazlasıyla heyecanlandırmıştır. Daha genç ve deli dolu olan Dumbledore, açıkçası bana biraz pasif geldi diyebilirim. Yönetmen koltuğunda David Yates bulunmakta. Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne'ın Newt Scamander'ı canlandıracağı filmde ayrıca Jude Law, Johhny Depp, Ezra Miller ve Zoe Kravitz gibi oyuncular da bulunuyor.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 16 Kasım'da sinemalarda olacak sevgili büyü severler.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Harry Potter teknoloji

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