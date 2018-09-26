Harry Potter serisi ile aynı evrende geçecek olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'ın yeni fragmanı yayınlandı. The Crimes of Grindelwald filminin yayınlanan yeni fragmanı bizlere oldukça etkileyici sahneler sunuyor.
Harry Potter hayranlarını büyücü dünyasına tekrar götürecek olan filmde ilk filmden de hatırladığımız Newt Scamander'ın macerası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki yeni karakterlerin de eşlik etmesiyle beraber. Serinin ilk film için en büyük sürprizi olan Johnny Depp'ten sonra devam halkasında ise Jude Law'ın ön plana çıkması bekleniyor.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yeni fragman!
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