Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yeni fragman!

Ne de olsa Dumbledore'un gençliğini görmek eminiz birçok Harry Potter hayranını fazlasıyla heyecanlandırmıştır. Daha genç ve deli dolu olan Dumbledore, açıkçası bana biraz pasif geldi diyebilirim. Yönetmen koltuğunda David Yates bulunmakta. Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne'ın Newt Scamander'ı canlandıracağı filmde ayrıca Jude Law, Johhny Depp, Ezra Miller ve Zoe Kravitz gibi oyuncular da bulunuyor.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 16 Kasım'da sinemalarda olacak sevgili büyü severler.

Kaynak: Teknolojioku

