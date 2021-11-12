Fantom coin nedir? FTM coin ne işe yarar?

Yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik tabanlı dağıtılmış defter üzerinde programlanabilir bir platform inşa etmeyi hedefleyen Fantom’un (FTM) temel özellikleri bulunuyor.

Lachesis protokolünü kullanarak DAG tabanlı bir sistemde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesi. Düğümlerin ağa katılırken ağdaki diğer tüm düğümlerin varlığından haberdar olmaları gerekmez.

FANTOM'un vizyonu, "DAG teknolojisini kullanarak dünyadaki tüm işlem organları arasında uyumluluk sağlamak" ve gerçek zamanlı işlemlere ve veri paylaşımına izin veren yüksek güvenilirliğe sahip yeni altyapı oluşturmaktır. Olay bloklarının topografik sıralamasını elde etmek için Lamport zaman damgalarını kullanır.

Öte yandan, otomatik olarak doğruluğunu kontrol eden, akıllı sözleşme davranışının kanıtlarını oluşturan ve talimatları mevcut modellerden daha verimli bir şekilde sürdüren, doğrulanabilir yeni bir derleyici ve kayıt tabanlı sanal makine geliştirmeyi hedeflemektedir.

Önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

DAG tabanlı sistemlerde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesini amaçlamaktadır.

Mart-Haziran 2018 arasında özel ve halka açık token satışları yoluyla ~39.7 MM topladı.

Eşzamansız Bizans Hata Toleransı ("aBFT") elde etmek için Coffman-Graham algoritması gibi algoritmalar kullanır.

Yerel belirteci FTM'nin aşağıdaki işlevlere sahip olması öngörülmektedir:

İşlem ücretlerini ödemek için: kullanıcılar FTM kullanarak işlem ücretlerini ödeyebilir

Doğrulayıcı düğüm ile stake yapmak için: Blok ve işlem ödülleri karşılığında ağı güvence altına almak için. Düğümler, işlemleri onaylama hızlarına göre sıralanır. Bu nedenle, daha iyi donanıma sahip daha iyi performans gösteren düğümler, FTM stake edilen başına ortalama olarak daha fazla ödül kazanacaktır.

Zincir içi yönetişim tekliflerine oy vermek için: Bir doğrulayıcı düğümü çalıştıran veya FTM'lerini bir doğrulayıcı düğüme atayan her belirteç sahibi, ana ağın yapısını değiştirmek, blok ödülleri gibi sistem parametrelerini değiştirmek için tekliflere oy verebilecek ve moderatörlerin ve teknik komitenin seçimi.

