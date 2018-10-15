Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), "Gıda ve Tarımın Durumu 2018" başlıklı yeni raporunda, "Göç bir gereklilik değil, seçim olmalı. Göç, tarım ve kırsal kalkınma politikaları, güvenli, muntazam ve düzenli göçü sağlayabilmek adına uyumlu olmalı." değerlendirmesinde bulunuldu. İtalya’nın başkenti Roma’daki FAO Genel Merkezi'nde "Gıda ve Tarımın Durumu 2018" başlıklı rapor açıklandı. Rapor açıklanmadan önce bir konuşma yaan FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva, "Göçle bağlantılı zorluklar ve bedelleri görmezden gelemeyiz. Göçün bir gereklilik değil seçim haline getirilmesi ve pozitif etkileri maksimum seviyeye çıkarılırken, negatif yönlerini ise en aza indirmeye çalışılması amaçlanmalı." dedi. Göçe kolaylık sağlanmasını ve gelecekteki göçmenlerin karşılaşabileceği zorlukları aşmalarına yardım edilmesini isteyen Da Silva, göçmenlerin göçün sunduğu fırsatlardan faydalanmalarına izin verilmesi gerektiğini bildirdi. Da Silva, özellikle kırsal ve civarındaki bölgelerde kalkınmanın teşvik edilmesiyle gelecekteki kırsal göçmenlere çekici alternatif fırsatların sağlanabileceğini vurguladı.

- "Göç, seçim olmalı" FAO Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Direktör Yardımcısı Kostas Stamoulis, Da Silva’nın konuşmasının ardından raporun sunumunu yaptı. Raporda, "Göç bir gereklilik değil, seçim olmalı. Göç, tarım ve kırsal kalkınma politikaları, güvenli, muntazam ve düzenli göçü sağlayabilmek adına uyumlu olmalı." ifadesine yer verildi. Toplulukların krizlere daha iyi direnç gösterebilmesi ve yerini değiştirmek zorunda kalmaması için barış ve dirençliliğin inşası noktasında çaba gösterilmesi çağrısında bulunulan raporda, uluslararası göçün yanı sıra iç göçün de çok büyük bir mesele olduğuna işaret edildi. Raporda, "Gelişmekte olan ülkelerde 1 milyardan fazla insan, ülke içinde hareket etti, bunun yüzde 80’i de kırsal bölgelerdeki hareketlilikleri kapsıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasındaki göç ise gelişmekte olandan gelişmiş ülkeye yönelik hareketlilikten biraz daha fazla durumda. Düşük gelirli ülkelerdeki ülke içi göçmenler de uluslararası olarak göç etmek noktasında yerinden hareket etmemiş insanlara kıyasla 5 kat daha eğilimli oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.