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'Far avı' yapan kaçak avcılara 3 bin 551 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

BURDUR'un Tefenni ilçesinde 'far avı' yaparken yakalanan 2 şüpheliye toplam 3 bin 551 lira ceza uygulandı.

'Far avı' yapan kaçak avcılara 3 bin 551 lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Tefenni ilçesinde 'far avı' yaparken yakalanan 2 şüpheliye toplam 3 bin 551 lira ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekipler, sorumluluk sahalarındaki Tefenni ilçesi Beyköy köyü mevkisinde 27 Ağustos'ta yaptıkları denetimler sırasında 'far avı' yaptığı tespit edilen iki kişi yakaladı.
Kara Avcılığı Kanunu'nun avcılık belgesi olmadan avlanma, avlanma zamanı dışında avlanma ve avlanma esas ve usullerine aykırı şekilde avlanma maddelerine uymadıkları için işlem yapılan şüphelilerin kullandığı otomobil, tüfek ve vurmuş oldukları yaban tavşanına mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için el konuldu.
Şüphelilere 3 bin 1 TL idari, 550 de tazminat olmak üzere toplam 3 bin 551 lira ceza uygulandı.
FAR AVI
'Far avı' olarak tabir edilen kanunsuz av yönteminde, aracın far ışığı ya da aküsüne bağlanan güçlü seyyar farlar gözüne tutulan hayvanlar hareket edemiyor. Geceleri bu yöntemle avlandıkları tespit edilenlere cezai işlem yapıldığı gibi, beraberindeki tüfek ve motorlu araçlara da el konulabiliyor.

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