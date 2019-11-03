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FAR HIRSIZLARI KAMERADA... İKİ FARI 29 SANİYEDE SÖKEREK KAÇTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin iki farını 29 saniyede söken hırsızlar kayıplara karıştı. Polis, aynı gece aynı marka 7 otomobilin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde, önceki gün 02.17'de meydana geldi. Otomobilini akşam saatlerinde evinin önüne park eden Çağatay Erenel, sabah aracının yanına geldiğinde iki farın da çalınmış olmadığını fark etti. Polis karakoluna giderek şikayette bulunan Erenel, burada, kendi otomobilinin markasıyla aynı olan 7 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi.

ZARAR 30 BİN LİRA
Çağatay Erenel', 'Akşam arabamı park ettim. Sabah arabayı almaya gittiğimde arabanın farlarının olmadığını gördüm. Polise haber verdik. Geldiler gerekli işlemleri yaptılar. Şikayetçi olmak için karakola gittik. O akşam 7 tane daha aracın farlarının çalındığını öğrendik. Aracı servise bıraktık. Servistekiler de 200'den fazla aracın kendilerine geldiğini söylediler. Servis 25-30 bin arasında fiyat çıkarttı bize. Yapanlardan şikayetçiyiz, bulunmasını istiyoruz. Araştırdığımıza göre hırsızlar sipariş üzerine çalışıyorlarmış'' diye konuştu.

HER İKİ FARI DA 29 SANİYEDE ÇALMIŞLAR
Motosikletli hırsızların, otomobilin farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi motosikletle otomobilin yanına geliyor. Bir kişi motosikletten inerek farları yerinden sökmeye başlıyor. 29 saniyede biten hırsızlığın ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik Kamerası
-Motosikletli iki kişinin sokakta dolaşması
-Bir kişinin park halindeki aracın farlarını sökmesi
-Bir kişinin çaldığı farlar ile motosiklete binip kaçması
-Cep Telefonu Görüntüsü
-Aracın farlarının çalınmış halinden genel ve yakın detaylar
-Aktüel görüntü
-Çağatay Erenel ile röportaj
-Sokaktan genel ve yakın detaylar

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Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılarFar hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
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