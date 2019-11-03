HABER

Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin iki farını 29 saniyede söken hırsızlar kayıplara karıştı. Polis, aynı gece aynı marka 7 otomobilin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde, önceki gün 02.17'de meydana geldi. Otomobilini akşam saatlerinde evinin önüne park eden Çağatay Erenel, sabah aracının yanına geldiğinde iki farın da çalınmış olmadığını fark etti. Polis karakoluna giderek şikayette bulunan Erenel, burada, kendi otomobilinin markasıyla aynı olan 7 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi.

ZARAR 30 BİN LİRA

Çağatay Erenel', 'Akşam arabamı park ettim. Sabah arabayı almaya gittiğimde arabanın farlarının olmadığını gördüm. Polise haber verdik. Geldiler gerekli işlemleri yaptılar. Şikayetçi olmak için karakola gittik. O akşam 7 tane daha aracın farlarının çalındığını öğrendik. Aracı servise bıraktık. Servistekiler de 200'den fazla aracın kendilerine geldiğini söylediler. Servis 25-30 bin arasında fiyat çıkarttı bize. Yapanlardan şikayetçiyiz, bulunmasını istiyoruz. Araştırdığımıza göre hırsızlar sipariş üzerine çalışıyorlarmış'' diye konuştu.

HER İKİ FARI DA 29 SANİYEDE ÇALMIŞLAR

Motosikletli hırsızların, otomobilin farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi motosikletle otomobilin yanına geliyor. Bir kişi motosikletten inerek farları yerinden sökmeye başlıyor. 29 saniyede biten hırsızlığın ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşıyorlar.

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Polisin dikkati hırsızları yakalattıPolisin dikkati hırsızları yakalattı
Gebze’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralıGebze’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.