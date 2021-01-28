Far matlaşması nedir? Far parlatma nasıl yapılır? Far parlatma setleri işe yarıyor mu?

Farın dışındaki plastik kapaklar, zamanla matlaşır ve işlevini yeterli şekilde yerine getiremez. Aydınlatmanın azaldığı farlar özellikle gece sürüşlerinde kaza riskini beraberinde getirir. Farlar neden matlaşır? Farın matlaşmasını engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Matlaşan far nasıl parlatılır? FAR HANGİ MALZEMEDEN YAPILIR? 1980’li yıllarda otomobillerin farlarında dikdörtgen ve yuvarlak tasarımlar kullanılmıştı. Bu tasarımlar daha çok yaya güvenliği ve aerodinamik kaygılardan kaynaklı üretimleri sonlandırılmıştır. Bu tarz far grupları genellikle cam malzemeden üretiliyordu. Bu tip farlar o yıllardan sonra cam yerine polikarbon plastik malzemelerden üretildi. POLİKARBON PLASTİĞİN ARTILARI NELER? • Ağırlıkları cam farlara göre daha düşüktür.

• Aracın aerodinamik yapısını iyileştiriyor.

• Kaza anında cam farlara göre yayalara daha az zarar verir.

• Üretim konusunda kolay ve hızlıdır.

• Camdan daha dayanıklıdır. Polikarbon plastik malzemeyi mikroskop altında detaylı incelersek, sünger benzeri gözenekli yapılar karşımıza çıkar. İşte hiç istemediğimiz mat görünüme de tam olarak bu süngerimsi yapılardan kaynaklıdır. Süngerimsi yapı farlara hem hafiflik hem de sağlamlığı aynı anda sağlar.

Far matlığı için firmalar üretimden çıkan ürünlere özel parlatıcı ve dayanıklı bir cila sürerler. Bu uygulama otomobil boyalarına son kat olarak da atılır. Bu sayede boyadaki ve fardaki matlaşma giderilir.

PEKİ, FAR NEDEN MATLAŞIR? Polikarbon malzemenin bir çok avantajı vardır. Yukarıda ki başlıklarda bunlar hakkında bilgi vermiştik. Ancak polikarbon malzemenin avantajının yanında dezavantajı da yer almaktadır. Matlaşma aslında polikarbon malzemenin içindeki süngerimsi yapıyı kaplamak için sürülen cilanın zamanla özelliğini yitirmesinden kaynaklanır. Farklı farlar matlaşma zamanı konusunda değişim gösterebilir. Peki bu süreye etki eden etmenler nelerdir? • Güneşin UV ışınları

• Ampullerin yarattığı ısı

• Dışardaki toz, tuz, çamur ve kimyasal miktarı

• Araba yıkamak için kullanılan fırçalar ve makinalar FARIN MATLAŞMASI NASIL ÖNLENİR? Farlar kısa yada uzun bir kullanım sonucunda içerisindeki malzemeler sebebiyle mutlaka matlaşır. Bazı farlar 60.000km ve 2-3 yılda matlaşmaya başlarken, kimi farlar ise 150.000km ve 7-8 yılın ardından matlaşmaya başlar. Bu süreyi uzatmak veya kısaltmak azda olsa araç sahibinin elinde olan bir durumdur. Araç sahibi yapacağı ufak uygulamalar ile matlaşma sürecini uzatabilir. Tabi ki bu uygulamaların yanında araçta kullanılan far malzemesinin kalitesi de önem arz eder. Peki, hangi durumlarda far matlaşmasının önüne geçilir?

• Aracın kullanılmadığı durumlarda kapalı otoparklarda muhafaza edilmesi.

• Güneş altında bırakılmayan araçlar.

• Gece sürüşlerinin daha az yapılması.

• Tuz ve benzeri aşındırıcılardan arındırılmış araçlar.

• Öndeki aracı çok yakın takip etmemek.

• Otomatik yıkama makinelerinden kaçınan araçlar. Yukarıda saydığımız bir çok başlık aracın farlarının erken matlaşmasına sebep olur. Polikarbon malzeme olan farlar güneş ışınlarından fazlasıyla etkilenir. Burada plastik farın ısınmasından kaynaklı matlaşma başlar.her ne kadar farlar dışarda hareket halinde gelen rüzgar ile soğusa da, üretilen ısı miktarı, soğutma miktarından daha fazladır. Öndeki aracı yakın takip etmek te farların matlaşmasını hızlandırır. Bunun sebebi ise, öndeki aracın yerdeki ufak toz tanelerini hızlı bir şekilde sizin aracınıza fırlatmasıdır. Bu toz taneleri hem aracınızın farına hem de aracınızın dış boyasına zarar verir. FAR PARLATMA NASIL YAPILIR? Farları eki haline getirmek ve aydınlatma performansını korumak için bazı kullanıcılar kaportaya uyguladıkları aşındırıcı olmayan krem cilaları aynı periyotta farlara uygular. Ancak bu durum matlaşmayı tam anlamıyla engelleyip engelleyemediği tespit edilememiştir. Hatta bazı kullanıcılar diş macunu kullanmanın işe yaradığını dahi söylerler.

Daha da derine indiğimizde su zımparası ve cila ila farlarını parlatan kullanıcılarında olduğu bilinmekte. Fakat bu uygulamaların ne kadar dayanıklı olduğu da henüz bilinmemektedir. Bu işlem yanlış yapıldığında, farlarınıza olduğundan daha fazla zara vermeniz bile mümkündür. Bazı kullanıcılar oto sanayi sitelerinde benzer işlemleri far başına 50TL-150TL gibi fiyatlar alarak farları eski haline getirebilmektedirler. Ancak bu uygulamalarında ömrü 1-2 yıl arasında arasın da sınırlı kalmaktadır.