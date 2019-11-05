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Far parçası kazayı aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasından kaçan sürücü PTS kayıtları ve olay yerindeki far parçasından yakalandı.Balıkesir’de İ.B.’ye çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan Y.M.K.

Far parçası kazayı aydınlattı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasından kaçan sürücü PTS kayıtları ve olay yerindeki far parçasından yakalandı.
Balıkesir’de İ.B.’ye çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan Y.M.K. adlı kişi, jandarmanın kaza yerindeki far parçalarından yola çıkarak Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yaptığı inceleme sonunda yakalandı.
Susurluk ilçesinde bugün jandarmaya gelen ihbarda yol kenarında bir kişinin yerde yattığı bilgisi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, İ.B.’nin araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti. Araca ait kırık far üzerinden aracın markasını belirleyen jandarma, Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yaptığı inceleme sonucu 10 plakalı aracın 06.19’da hasarsız olarak Karesi ilçesinden hareket ettiğini ve saat 06.53’te ise sağ farı kırık şekilde geçtiğini tespit etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verilirken, Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hasarlı aracı ve sürücüsü Y.M.K. isimli şüpheliyi balıkçılar halinde yakaladı. Y.M.K. hakkında yasal işlemlere başlandı.

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