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Farah Zeynep Abdullah’ı en sonunda çıldırttılar!

18.06.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in sezona damga vuran yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, sıkıntılı günler geçiriyor. Diziden ayrıldığı için sosyal medyada hayranlarının lincine uğrayan güzel oyuncu şimdiden hakkında yapılan yalan haber yüzünden sıkıntıda.

Farah Zeynep Abdullah’ı en sonunda çıldırttılar!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yapan Farah Zeynep Abdullah, diziye veda edince hayranlarının tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı. Farah Zeynep Abdullah, ardından kavga eden köpeklerini ayırmak isterken arada kaldı ve yaralandı. Oyuncunun parmağı neredeyse kopuyordu.

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH SİNİRLENDİ

Farah Zeynep Abdullah bu sabah yine gazetelerdeydi. Bu kez haberlere göre saçlarının bir kısmını yeşile boyatan oyuncuya bir hayranı “Yeşil saç ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun’ şeklinde bir yorum yaptı. Yine haberlere göre Farah Zeynep Abdullah bu yoruma çok bozuldu ve küçük düşürülerek aşağılandığı gerekçesiyle bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusundu bulunduğu iddia edildi.

HABERLERİ YALANLADI

Ancak genç oyuncu bu haberlerin üzerine Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Farah Zeynep Abdullah paylaşımında “Bu sabah cehaletle bezenmiş yeni haber kokusu var İstanbul’da” diye yazdı. Bu paylaşımından, Farah Zeynep Abdullah’ın haberleri yalanladığı anlaşıldı.

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Bu paylaşım üzerine, son zamanlarda birçok insanın üzerine geldiği, profesyonel olmamakla suçladığı ve hakkında ağır ithamlarda bulunduğu Farah Zeynep Abdullah’a bazı hayranları destek mesajları yağdırdı.

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Bir hayranı “Ben normal vatandaş olarak dayanamıyorum, sen ünlü olarak ve yandaş olmayarak nasıl dayanıyorsun?” diye yazarken bir başkası da “Yalan haber yapan gazeteyi mahkemeye ver boşa gitmesin” diye yazdı.

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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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