Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik ayrıldı

"Masumlar Apartmanı", "Kurt Seyit ve Şura", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Bi Küçük Eylül Meselesi" gibi birçok projede rol alan Farah Zeynep Abdullah, yaklaşık 8 aydır "DJ Artz" lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşıyordu.

AŞK BİTTİ!

Çiftten kötü haber geldi. Aradığı mutluluğu bulamayan Abdullah, Çelik ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncu, sürpriz ayrılığın ardından Instagram hesabından Efe Çelik'le yer aldığı tüm aşk pozlarını da sildi.



"İSTEMEYEN EVLENMESİN"

Farah Zeynep Abdullah, daha önce bir kullanıcının, "Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?" sorusuna, "Evlilik bir seçim aslında artık. Olup, olmaması kişiye bağlı... Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada." şeklinde yanıt vermişti.



