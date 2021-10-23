Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramıyor!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl ve Masumlar Apartmanı gibi güçlü projelerde yer alarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın annesi Gülay Abdullah'ı görenler, anne kızın güzelliği karşısında şaşıp kalıyor.

Geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Türkmen bir baba ve Boşnak bir annenin kızı.

Farah Zeynep Abdullah, daha önce verdiği bir röportajında kökenlerini şu cümlelerle açıklamıştı: Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annem ise Boşnak ve Erzincanlı.

Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış.

Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Taşlıca’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş.

Farah Zeynep Abdullah'ın babasının, oyuncunun eski sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar'a benzerliği ise bir dönem sosyal medyada gündem olmuştu.



