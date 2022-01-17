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  4. Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

17.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Farah Zeynep Abdullah bir takipçisinden gelen ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna, itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

''İSTEMİYORUM, YAPAMIYORUM''

Farah Zeynep Abdullah, ''Ben her hafta 3 saatlik bir bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum'' diyerek gelecek sezonda herhangi bir televizyon dizisinde yer almayacağını belirtti.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

''YEŞİLÇAM HAYRANI DEĞİLİM''

''Yeşilçam'da hayran olduğun bir ünlü var mı?'' sorusuna da yanıt veren Abdullah, ''Hiç Yeşilçam hayranı değilim.'' ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Abdullah, sezon finalindeki vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Kadroya Farah Zeynep Abdullah'tan sonra Melisa Şenolsun dahil oldu ancak izlenme oranlarındaki düşüş durdurulamadı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Diziye, 47. bölümde 'Ceylan' rolüyle Aslıhan Gürbüz katıldı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!

Bergen filmiyle sinemaya dönüş yapan Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ile kamera karşısına geçti.

Farah Zeynep Abdullah'tan ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna itiraf gibi yanıt!


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Farah Zeynep Abdullah
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