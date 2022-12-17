Farah Zeynep Abdullah yatakta cesur pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu defa yatak paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Farah Zeynep Abdullah'ın seksi pozları takipçilerini ikiye böldü.

Yatakta bacaklarının arasına yastık yerleştirerek poz veren Farah Zeynep Abdullah'ın pozları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Farah'a, ''Senin masumiyetini seviyoruz, şimdi herkes gibisin'' tarzında olumsuz yorumlar yapıldı.

Bazıları ise ateşli pozların Abdullah'a çok yakıştığını belirterek güzel oyuncuyu övmelere doyamadı.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldıktan sonra bir daha herhangi bir televizyon dizisinde rol almayacağını söyleyen Farah Zeynep Abdullah, yoğun set saatleri nedeniyle yıprandığını dile getirmişti.

2022'nin başında vizyona giren Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın yakın zamanda ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Aşk hayatıyla da dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah'ın DJ Artz'dan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le birlikte olduğu öne sürülmüştü.



