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Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar göçerlerin akınına uğradı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar göçerlerin akınına uğradı. Terörün kökünün kazınıp huzur ortamının yaygınlaşması ile birlikte göçerlerin uğrak mekanı haline gelen Faraşin yaylası 250 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaptı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl Faraşin, Hale, Kahnicemet ve Meydan’a akın eden göçerler sürülerini serin ve temiz sularda besleyebilmek için bitki florası zengin olan yüksek rakımlı yaylalara çıkardı. Yaklaşık 250 bin koyunu barındıran yaylada çiftçiler, süt, yoğurt, peynir ve tereyağı üretti. Terörün kökünün kazınması ve bölgede huzur ortamının sağlanması ile rahat bir şekilde yaylalara çıkan göçerler ürettikleri ürünlerle hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.

“Yaylalarımızda artık huzur hakim”
Konu ile ilgili konuşan Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, arazilerinin çoğunun dağlık ve engebeli olduğunu söyledi. Büyükbaş hayvanlarının az olduğunu fakat küçükbaş hayvanlarının yüz binleri geçtiğini kaydeden Aktaş, “Sadece yerli vatandaşımızın 65 bin kayıtlı küçükbaş hayvanı var. Komşu il ve ilçelerden yaz döneminde yaylaya çıkan göçerlerle beraber toplam 250 bin hayvan geldi. Bu yıl sağ olsun yetkililerimiz bu konuda vatandaşlarımıza çok yardımcı oldular. Hiçbir yaylamızın üzerinde bir yasak yok. İstediği yere gidip hayvanlarını otlatabiliyor. Ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sunan yaylalarımızda artık huzur hakim” dedi.

“Yıllar sonra yaylaya çıkmanın sevincini yaşadım”
Yıllar sonra yaylaya çıkmanın sevincini yaşadığını belirten Ahmet Ataman isimli vatandaş, koyun sürüsü içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ataman, “Yıllar önce burada kalıyorduk. Bu yaylalar yerleşim yerlerimizdi. Bazı sebeplerden dolayı buradan göçmüş ilçe merkezine gitmiştik. Şimdi tekrar buralardayız. Bu güzel doğa harikasını görmek nasip oldu. Allah birliği beraberli ve kardeşliği daim kılsın inşallah. Sadece bir talebim var yaylalarımızın yolları çok kötü, temizlerse çok sevinirim” diye konuştu.
Hakkari, Van ve Şırnak sınırları içerisinde bulunan 3 bin rakımlı doğa harikası olan Feraşin yaylasında göçerlerin peynir, süt, tereyağı yapma işlemleri sonbahar aylarına kadar sürecek.

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor
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