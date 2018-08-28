Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediyor.
İHA
IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi
Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı
Son dakika! Feribotta kamyon devrildi
TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
Bu nasıl gelenek? Ölüleri mezardan çıkarıp...
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum