Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediyor.

İHA

