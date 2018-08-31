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Faraşin Yaylası teröristlerden arındırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki "Şehit Yarbay Songül Yakut" müşterek operasyonu sürüyor - Operasyonu yerinde izleyen Şırnak Valisi Aktaş: - "Operasyonlar neticesinde Allah'a çok şükür, Faraşin Yaylamız çok büyük bir oranda terörist unsurlardan temizlendi"

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, "Şehit Yarbay Songül Yakut" müşterek operasyonuyla teröristlerden temizleniyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van ve Hakkari'de konuşlu birliklerce, 27 Ağustos’ta başlatılan müşterek operasyonun yürütüldüğü 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'na gitti.

23. Piyade Tümen Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Vali Aktaş'a operasyonla ilgili bilgi verdi.

Şırnak Valisi Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Faraşin Yaylası'nın büyük bölümünün Şırnak, bir kısmının da Hakkari ve Van sınırlarında kaldığını belirten Aktaş, PKK’lı teröristlerin bölgede olduğu bilgisi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

- Barınakları imha edildi

Operasyonda Silahlı Kuvvetler personeli, jandarma ve özel harekat ile güvenlik korucularının görev yaptığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Operasyonda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz, çok sayıda mağara ve barınak kullanılamaz hale getirildi. En son iki gün önce 5 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmişti. Teröristlere ait mağaralarda bulunan silah ve yaşam malzemesi de imha edildi. İnşallah bu faaliyetin ardından burası tamamıyla terör unsurlarından temizlenmiş olacak ve insanlarımız buraya çok daha rahat bir şekilde gelecek."

Faraşin Yaylası'nın gerek bitki örtüsü gerekse geniş alanı itibarıyla hayvancılık potansiyeli bakımından önemli olduğuna işaret eden Aktaş, geçmiş dönemde terör örgütünün faaliyetleri nedeniyle yörenin hayvancılığa kapatıldığını anımsattı.

Başarılı operasyonlara dikkati çeken Vali Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu operasyonlar neticesinde Allah'a çok şükür, Faraşin Yaylamız çok büyük bir oranda terörist unsurlardan temizlendi. Bu yıl burası bölge insanına hayvancılık için açıldı. 50'ye yakın sürü sahibi bu yayladan istifade ediyor. Bu yayla aynı anda yüz binlerce hayvanın otlayabileceği büyüklükte bir yer, ayrıca arıcılık için de çok uygun bir alan.

İnşallah bundan sonra bu yıl olduğu gibi buralar insanımızın hizmetinde olur. Hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar."

Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra askerlerle yemek yedi.

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Faraşin yaylası Mehmet Aktaş operasyon şırnak

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