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Faraşin Yaylası'nda koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin göçerlere ev sahipliği yapıyor - Bir dönem silah seslerinin yükseldiği yayla artık besicileri ağırlıyor - Göçer Mehmet Emin Sıvacı: - "Güvenlik güçlerince sağlanan huzur biz göçerlere yaradı. Allah devletimize zeval vermesin"

FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Faraşin Yaylası hayvanlarını otlatmak isteyen besicilere ev sahipliği yapıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adı uzun yıllar terör saldırılarıyla anılan, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla huzura kavuşan yaylalar artık özgürce hayvanlarını otlatmak isteyen besicileri ağırlıyor.

Ramazan ayında havaların ısınmasıyla yaylalara gitmek için hayvanlarıyla yola çıkan göçerler, bir ay süren yolculuğun ardından meralara ulaştı.

Bu yaylalar arasında Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası da bulunuyor.

Güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndan silah sesleri yerine koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor.

- "Devletin bize sağladığı izinle yaylaya geldik"

Burada hayvanlarını otlatan göçerlerden Ömer Baykara, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, devletin başarılı operasyonlarının ardından hayvanlarını huzurla yaylalarda otlatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sonbahara kadar yaylada olacaklarını belirten Baykara, "Devletin bize sağladığı izinle yaylaya geldik. Valimize, Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Cizre ilçesinden gelen Gürgün Efe, sorunsuz bir yolculuk geçirdiklerini anlatarak, memlekette bu huzurun devam etmesini diledi.

- "Sağlanan huzurdan çok memnunuz"

Mehmet Emin Sıvacı da 20 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından yaylaya ulaştıklarını ifade ederek, bölgede son derece verimli meralar bulunduğunu belirtti.

Bu meralarda otlattıkları hayvanlardan yüksek verim elde ettiklerini dile getiren Sıvacı, "Güvenlik güçlerince sağlanan huzur biz göçerlere yaradı. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlanan huzurdan çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç, Şırnak'ın hayvancılık açısından önemli olduğunu ifade ederek, her yıl çok sayıda besicinin hayvanlarını kentin serin yaylalarına getirdiğini söyledi.

Göçerlerin sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktaran Kılıç, onlara yardımcı olmak adına Valilik emriyle güzergahlarını da belirlediklerini kaydetti.

Kılıç, göçerlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, "Şırnak'ta 1 milyon 138 bin küçükbaş hayvan var. Faraşin Yaylası besicilere büyük imkan sunuyor. Besiciler huzur içerisinde geniş meralardan faydalanabilmekte. Huzur ortamının tesis edilmesi ve meraların hayvancılığa açılmasıyla hayvancılığa son dönemlerde büyük yönelme olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

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Faraşin yaylası Göçer şırnak

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