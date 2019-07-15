EKREM PAYAN- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda lavanta kokulu bal üretiliyor.

Şırnak-Hakkari ve Van üçgeninde yer alan yıllarca terörle anılan Faraşin Yaylası, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde huzura kavuştu. Bu sayede yayla, besici ile bal üreticilerinin gözde mekanı haline gelirken, bu yıl 35 bin kovanla yaylaya çıkan 300 üretici organik bal üretiyor.

Valilik öncülüğünde yapılan çalışmayla Beytüşşebap balı "Şehri Nuh" adıyla markalaşırken, lavanta kokulu tadıyla tüketicilerin aradığı ürün haline geldi.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faraşin Yaylası'nın endemik bitkiye sahip olduğunu, bu nedenle arıcılık için çok uygun olduğunu belirtti.

300 arıcının 35 bin kovanla bal üretmek için yaylaya çıktığını işaret eden Aşan, "Balımız markalaşma yolunda önemli gelişme sağladı. Faraşin balı, Şırnak ekonomisine önemli katkı sunuyor. Organik balımız ülke genelinde tanınmaya ve büyük talep görmeye başladı." dedi.