HABER

FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması

29.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Kolombiya'da FARC'la varılan barış anlaşması tehlikede.

FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması

FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tekrar silahlanacaklarını duyurdu.Kolombiya'da hükümetle 2016 yılında barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) bir grup, tekrar silahlanacaklarını açıkladı.

Açıklama FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tarafından YouTube üzerinden yayınlanan bir video ile yapıldı. FARC bayrağının önünde askeri üniforması ve silahı ile açıklama yapan Marquez, silahlı mücadelede yeni bir aşama başlattıklarını duyurdu.

Marquez, Kolombiya hükümetini yaklaşık 7 bin FARC militanının silah bırakmasını sağlayan barış anlaşmasını yerine getirmemekle suçladı. "Bizi sahaya dönmeye zorladılar" diyen Marquez, "Bizi ideolojik olarak hiçbir zaman yenemediler. Bu nedenle mücadele sürüyor" diye konuştu. Marquez iki yıl içerisinde 150 eski gerillanın öldürüldüğünü de aktardı. FARC'ın iki numaralı ismi olan ve barış anlaşmasını müzakere edenler arasına yer alan Marquez'den bir yılı aşkın bir süredir haber alınamıyordu.

FARC'ın kurduğu siyasi partiye liderlik eden Rodrigo Londono ise Marquez'in açıklamasına tepki gösterdi. Londono Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Çoğunluğun ortak hedefi Kolombiya'da barışı sağlamak" yazdı.

Kolombiya'da FARC, hükümetle vardığı anlaşma sonrasında silah bırakmış ve Ortak Alternatif Devrimci Güç adı altında siyasi parti kurmuştu.

Bogota'da FARC endişesi

Silahlanma açıklaması Kolombiya'nın başkenti Bogota'da endişe ile karşılandı. Kolombiya Hükümetinin Barıştan Sorumlu Komiseri Miguel Ceballos, Marquez'in sözlerini kaygı verici bulduklarını söyledi.

Kolombiya'da muhafazakar Devlet Başkanı Ivan Duque geçtiğimiz yıl anlaşmayı değiştirmek vaadiyle iktidara gelmişti. Duque, anlaşmanın ağır suçlar işlemiş olan FARC militanlarına karşı fazla hoşgörülü olduğunu savunuyor.

FARC'la varılan barış anlaşmasının mimarı Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'tu. 52 yıllık savaşa son veren anlaşma Santos'a Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti. 1958 yılından başlayan savaş Kolombiya'da 260 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 8 milyon kişinin de evlerini terk etmesine neden olmuştu.

AFP,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Trump: ‘Afganistan’da ABD Varlığı Devam Edecek’Trump: ‘Afganistan’da ABD Varlığı Devam Edecek’
ABD'den flaş Afganistan kararı!ABD'den flaş Afganistan kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor

ABD'den flaş Afganistan kararı!

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem!

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

Kuzey Kore'nin 'güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği' iddiası

Kuzey Kore'nin 'güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği' iddiası

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.