FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması

FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tekrar silahlanacaklarını duyurdu.Kolombiya'da hükümetle 2016 yılında barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) bir grup, tekrar silahlanacaklarını açıkladı.

Açıklama FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tarafından YouTube üzerinden yayınlanan bir video ile yapıldı. FARC bayrağının önünde askeri üniforması ve silahı ile açıklama yapan Marquez, silahlı mücadelede yeni bir aşama başlattıklarını duyurdu.

Marquez, Kolombiya hükümetini yaklaşık 7 bin FARC militanının silah bırakmasını sağlayan barış anlaşmasını yerine getirmemekle suçladı. "Bizi sahaya dönmeye zorladılar" diyen Marquez, "Bizi ideolojik olarak hiçbir zaman yenemediler. Bu nedenle mücadele sürüyor" diye konuştu. Marquez iki yıl içerisinde 150 eski gerillanın öldürüldüğünü de aktardı. FARC'ın iki numaralı ismi olan ve barış anlaşmasını müzakere edenler arasına yer alan Marquez'den bir yılı aşkın bir süredir haber alınamıyordu.

FARC'ın kurduğu siyasi partiye liderlik eden Rodrigo Londono ise Marquez'in açıklamasına tepki gösterdi. Londono Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Çoğunluğun ortak hedefi Kolombiya'da barışı sağlamak" yazdı.