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FARC'ın eski yöneticileri silah bırakılmasından pişmanlık duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 04:11 | Son Güncelleme

Kolombiya'da bir süredir haber alınamayan eski FARC yöneticileri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez, Kolombiya Senatosuna yazdıkları mektupta örgütün hemen silah bırakmasının hata olduğunu belirtti

BOGOTA (AA) - Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kayıp yöneticileri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez, militanların topluma ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakılmasının hata olduğunu ifade etti.

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın, yaklaşık 4 aydır haber alınamayan ve Özel Barış Yargısı (JEP) duruşmalarına da katılmayan yöneticilerinden, başmüzakereci Marquez ve El Paisa kod adıyla bilinen Velasquez, Kolombiya Senatosundaki Barış Komisyonuna yazdıkları mektupla ortaya çıktı.

"Hükümetin iyi niyetine ve sözlerine safça inandık." ifadesinin dikkati çektiği mektupta Marquez ve Velasquez, eski FARC mensuplarının topluma, ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakmalarının bir hata olduğunu ve bunun bugün karşılaşılan sorunların sebebi olduğunu kaydetti.

"Sonu gelmeyen bir şekilde kurban edilen toplum liderleri gibi (FARC) savaşçıları da yetkililerin kayıtsızlığı karşısında tek tek öldürülüyorlar." satırlarının yer aldığı mektupta Marquez ve Velasquez, önceliklerinin "barış anlaşmasını düştüğü uçurumdan çıkarmak" olduğunu belirtti.

İki eski yönetici, barış anlaşmasından farklı olarak taraflar arasında 5 yıl önce varılan mutabakata da atıfta bulunarak, bunun gereği olan toprak reformunun yapılmadığını açıkladı.

FARC'ın sembol isimlerinden Jesus Santrich'in "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklanmasına işaret edilen mektupta, barış anlaşmasından sonraki dönemde oluşan "hukuki güvensizlik, orijinal barış anlaşması metninde yapılan değişiklikler ve önemli konularda hükümetin sözünü tutmaması" hususlarının, umutları söndürdüğüne değinildi.

Marquez ve Velasquez mektupta Santrich'in, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Kevin Whitaker ve ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) uydurma delilleri ile tutuklandığını iddia etti.

Hükümetle yapılan barış anlaşması gereği FARC'ın Kolombiya Kongresine göndereceği isimlerden olan Marquez, birkaç ay önce bu hakkı kullanmayacağını açıklamış ve daha ortadan kaybolmuştu. El Paisa olarak bilinen Velasquez'den de uzun süredir haber alınamıyordu. Mektupta tutukluluğuna eleştirilen getirilen ve yargılama sonunda ABD’ye gönderilme ihtimali bulunan Jesus Santrich ise nisan ayında tutuklanmıştı.

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