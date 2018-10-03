FARC'ın eski yöneticileri silah bırakılmasından pişmanlık duyuyor

BOGOTA (AA) - Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kayıp yöneticileri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez, militanların topluma ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakılmasının hata olduğunu ifade etti.

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın, yaklaşık 4 aydır haber alınamayan ve Özel Barış Yargısı (JEP) duruşmalarına da katılmayan yöneticilerinden, başmüzakereci Marquez ve El Paisa kod adıyla bilinen Velasquez, Kolombiya Senatosundaki Barış Komisyonuna yazdıkları mektupla ortaya çıktı.

"Hükümetin iyi niyetine ve sözlerine safça inandık." ifadesinin dikkati çektiği mektupta Marquez ve Velasquez, eski FARC mensuplarının topluma, ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakmalarının bir hata olduğunu ve bunun bugün karşılaşılan sorunların sebebi olduğunu kaydetti.

"Sonu gelmeyen bir şekilde kurban edilen toplum liderleri gibi (FARC) savaşçıları da yetkililerin kayıtsızlığı karşısında tek tek öldürülüyorlar." satırlarının yer aldığı mektupta Marquez ve Velasquez, önceliklerinin "barış anlaşmasını düştüğü uçurumdan çıkarmak" olduğunu belirtti.