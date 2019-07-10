FARC’ın izini kaybettiren önemli ismine yakalama kararı

Duque, Interpol’e yapılan başvuruya işaret ederek uluslararası toplumdan Santrich’in yakalanması için yardım istedi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı değerlendirmede, "kararın, adaletle dalga geçilmesine öfkelenmiş bütün Kolombiyalılar tarafından zaten beklendiğini" ifade etti.

Gelişme üzerine Yüksek Adalet Mahkemesi gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich hakkında yakalama kararı çıkardı, ayrıca Interpol’e de Santrich için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla başvurdu.

Uyuşturucu ticareti nedeniyle bir yıl cezaevinde kalan ve çıktığında gözaltına alınan, ardından Yüksek Adalet Mahkemesinin kararıyla salıverilen ve yemin ederek Kolombiya Temsilciler Meclisindeki görevine başlamasının ardından izini kaybettiren Santrich söz konusu mahkemedeki duruşmasına da katılmadı.

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da, tutukluluk ve gözaltı sürecinin ardından meclisteki sandalyesine kavuşan ve ardından kayıplara karışan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önemli isimlerinden Jesus Santrich hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mensubu olduğu ve eski FARC’ın siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünden de Santrich’e tepki gösterildi.

Santrich’in mahkemeye çıkmayarak öncelikle kendi verdiği sözü tutmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Kolombiya’nın ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün Santrich’e güvenini sarstığına vurgu yapıldı.

- Süreç devlet ve örgüt içinde kavgaya neden oldu

ABD’nin topraklarında yargılamak istediği ve Kolombiya hükümetinin de bu yönde tavır aldığı Santrich, Başsavcılığın geçen yıl nisanda düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış, uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.

Özel Barış Yargısı (JEP) hakimleri bu yıl nisanda "delillerin net olmadığı, olsa dahi suçun ne zaman işlendiğinin bilinmediği" gerekçesiyle Santrich’in ABD’ye iadesinin mümkün olmadığı yönünde karar almış ve serbest bırakılmasını istemişti.

Başsavcı Nestor Humberto Martinez ise JEP’in kararına tepki göstererek istifa etmişti.

Cezaevinden birkaç dakikalığına çıkan Santrich, Başsavcılık tarafından yeni deliller olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmıştı.