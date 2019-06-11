FARC'ın sembol ismi sonunda Kolombiya Kongresi'nde

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da uyuşturucu ticaretinden bir yıl kaldığı cezaevinden çıkarken tekrar gözaltına alınan ve Yüksek Mahkeme'nin kararıyla yeniden serbest bırakılan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich barış anlaşmasıyla elde ettiği kongre üyeliğine nihayet kavuştu. Gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve hukuki durumu ile Kolombiya'daki yargı erkleri arasında bir mücadeleye neden olan Santrich, FARC'ın hükümetle imzaladığı barış anlaşmasıyla elde ettiği Kongre kontenjanındaki sandalyesine, parmaklıklar ardında geçirdiği uzun sürenin ardından kavuştu. ABD'nin ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği ve hükümet ile Başsavcılığın da bu yönde uğraştığı Santrich, başkent Bogota'nın tarihi merkezinde yer alan Kolombiya Kongresi'nde yemin ederek yasama organının ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki görevine resmen başladı. Santrich, kendisini Başsavcılığın elinden kurtaran Yüksek Mahkeme'de Kongre Üyesi olarak yargılanmaya devam edecek.

- Devlet ve örgüt içinde kavgaya neden oldu Kolombiya'da devlet ve FARC içinde kavgaya neden olan Santrich davası, bu süreçte istifa eden eski Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in geçen yıl 9 Nisan'daki operasyonu ile başlamıştı. Beraberindeki 3 kişi ile Meksikalı kartellerle uyuşturucu ticaretiyle suçlanan Santrich, Bogota dışındaki bir çiftlikte gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Bu kişilerden biri daha sonra ABD yargısı ile iş birliği yapmak için bu ülkeye gitmiş ve yargılanmaya başlamıştı. Santrich'in tutuklu kaldığı sürede FARC içinde büyük tartışmalar yaşanmış, örgütün ağır topları eski FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Rodrigo Londono'yu "Kolombiya burjuvazisini savunmakla" suçlamıştı. FARC'ın hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerinin başmüzakerecisi ve Santrich gibi Kongre'ye göndereceği isimlerden Ivan Marquez ise senatörlüğü reddetmiş ve izini kaybettirmişti. Marquez örgütün silah bırakmasının yanlış olduğu iddiasını daha sonra yaptığı açıklamalarda birçok kez dile getirmişti.