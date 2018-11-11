"Fare Kapanı" ilk kez Devlet Tiyatrolarında

Yönetmen İpek Çeken, "Fare Kapanı, Devlet Tiyatrolarında daha önce hiç oynamamış bir oyun. Bu zamana kadar yönetmenlik yapmak çok istemedim, haddimi çok fazla aşmamak için. Ben biraz titiz ve ince eleyip sık dokuyan bir kadınımdır. Bu romanı ve oyunun asıl metnini okuduğumda Agatha Christie'nin zekasına, diline hayran oldum." şeklinde konuştu.

- "Devlet Tiyatrolarında daha önce hiç oynamamış bir oyun"

Fare Kapanı'nın çevirisinin Savaş Özdural'a ait olduğunu belirten Çeken, bu oyunun daha önce İstanbul'da özel bir tiyatroda uzun yıllar önce oynadığını kaydetti.

Çeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Agatha Christie'nin Fare Kapanı isimli eserinin 1947'de Kraliyet ailesi için yazılmış bir radyo oyunu olan Üç Kör Fare'den uyarlandığını anlattı.

Oyunun yönetmeliğini, bir dönemin Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran, eski DT Ankara Müdürü, usta oyuncu İpek Çeken üstlendi.

Soğuk bir kış günü, Londra'da işlenmiş cinayet sonrası, bir dağ motelinde mahsur kalan insanların gittikçe ilginçleşen, gizemli öykülerinin anlatıldığı Fare Kapanı, 13 Kasım Salı günü Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

1950'li yılların dili ve tavrının da kendisini çok etkilediğini vurgulayan Çeken, "Arkadaşlarımı çok fazla eleştirmek istemem ama gerek özel gerek Devlet Tiyatrosundaki oyunlarda döneme, zamana, yere, dile pek önem verilmiyor, son 15-20 yıldır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada DT'ye 30 yıl emek vermiş biri olarak mütevazı olamayacağını vurgulayan Çeken, şunları kaydetti:

"İlk rejim için böyle bir dönem oyunu, dönemi, evin yaşadığını gösterebilecek bir oyun olsun istedim. Agatha Christie'nin yaşamını incelediğimizde de hayatının bazı önemli detaylarını yakaladık. Evliliklerini, nasıl bir kadın olduğunu, hangi renklerden hoşlandığını... Örneğin Müge çiceği Agatha Christie'nin en sevdiği çiçekmiş, yeşile hayran. Dekorumuzu, kostümlerimizi biz de o döneme ve renklere sadık kalarak yaptık."

- "Müthiş bir sonla karşılaşacaklar"

Fare Kapanı'nın konusuna ilişkin bilgileri de paylaşan Çeken, oyunun geçmişte Monkswell Malikanesi olan ve sonrasında butik motel haline getirilen malikanede geçtiğini dile getirdi.