Fare, kedinin önündeki peyniri kaptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir fare, kedinin yanına gidip, yediği peynirin üzerine ön ayağını atarak, hareketsiz kaldı. Ölü gibi duran fareye tepkisiz kalan kedi, peynirin bir miktarını yedi. Kedi uzaklaşırken, peynirin geri kalan bölümünü de fare tüketti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

​​Buldan ilçesinde hasta bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından, Veteriner Hekim Özkan Beşenk'in muayenehanesine getirildi. Veteriner Beşenk, tedavisini yaptıktan sonra kediyi dün sokağa bıraktı. Sokaktaki esnaf, kediyi beslemek için önüne peynir bıraktı. Kedi peyniri yemeye başladığı sırada yanına bir fare yaklaştı. Fare, kedinin yediği peynirin yanına gelip, ön ayağını üzerine attı. Hareketsiz kalan fare, ölü gibi durdu. Kedinin, yemeğine ortak olan fareye tepkisiz kalması ise dikkat çekti. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Peynirin bir kısmını yiyen kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sonrasında peyniri yiyen fare, ardından sokaktaki mazgala girip gözden kayboldu.

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