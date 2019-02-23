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Fare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

BURSA'da O.D.

Fare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. O.D. hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlari çinde bulundu. Fare zehiri içip, ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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