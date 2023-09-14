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Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldürmüştü! Savunması 'pes' dedirtti

14.09.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de Sabour Sakhizadeh (21), birlikte yaşadığı sevgilisi Nadia Nori’nin (30) ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra boğarak öldürdü. Sakhizadeh daha sonra arkadaşı N.K. (16) ile birlikte sevgilisinin cesedini battaniyeye sarıp, el arabasıyla araziye attı. Emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf eden Sakhizadeh, mahkemede ilk ifadesini kabul etmeyerek, kadının intihar ettiğini iddia etti. İşte detaylar...

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldürmüştü! Savunması 'pes' dedirtti

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori’nin (30) cesedi bulundu. Soruşturmada Nadia Nori’nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.

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ÖNCE İTİRAF SONRA İNKAR

Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini, cesedi ise panikle attığını söyledi.

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'CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini, içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi. Hakim Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı’nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

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DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.’nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim’e erteledi.

İHA

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cinayet Denizli

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