Fareler için ahşap kapan

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 30 yıllık nalbur Aydın Güven (45), ahşaptan tasarladığı kapandan farelerin kaçamadığını söyledi.
İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Demirciler Yokuşu’ndaki nalbur Aydın Güven'in işletmesinde yer alan sıra dışı fare kapanları ilgi çekiyor. Güven, ahşap malzeme kullanarak tasarladığı kapanlardan farelerin kaçamadığını söyledi. Birleştirdiği tahtaları kutu haline getirip, üst kısmını da tel örgüyle kaplayan Güven, ürettiği kapanın fare tehlikesine kesin çözüm olduğunu belirtti. Güven, "Bu kapanlardan kaçacak fare daha dünyaya gelmedi. Piyasada son dönemde yeni çıkan plastik kapanlar var ancak orijinali budur. Kısacası, kapanların atası ve farelerin korkulu rüyası bu bizim ürettiklerimizdir” diye konuştu.
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