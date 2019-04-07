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Fareler kedilerin yemeğine dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Antalya’da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi.Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi’nde iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu.

Antalya’da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi’nde iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu. Mahallelilerin kediler için yaptığı yuva önündeki kaplara koyduğu yemeklere dadanan fareler, yemeklerin konmasıyla birlikte saklandıkları yerlerden çıkarak yemekleri yiyor. Kediler ise kaplar başında adeta nöbet tutuyor.
Bölgede çok sayıda lağım faresi olduğunu belirten Gülsen Ersoy, “Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Dayanamıyoruz hayvanlar aç. Biz yemek veriyoruz ama fareler de kedilerin ellerinden alıp yiyorlar. Bakımsız kalıyor hayvanlar. Aralarında yemek kavgası da oluyor" dedi.
Mahallelilerden Şehriban Orhan da, “Yemek veriyoruz ama farelerden kedilere bir şey kalmıyor. Her gün yemek kavgası oluyor” diye konuştu.

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı
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